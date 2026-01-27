Luciano Spalletti replica ad Antonio Conte e lo irride: basta un video

Luciano Spalletti ha scelto i social per rispondere all’attacco di Antonio Conte. Alla vigilia dell’ultima e decisiva giornata della fase a campionato della Champions League, il tecnico bianconero ha pubblicato un video su Instagram per replicare alle parole del mister del Napoli, che ha mostrato tutto il suo fastidio per l’espressione "ex campioni d'Italia" usata da Spalletti nei confronti dei partenopei.

Il filmato, condiviso prima ancora delle interviste ufficiali, mostra una precedente dichiarazione televisiva dello stesso Spalletti dopo una vittoria contro il Napoli, quando aveva definito i partenopei semplicemente "campioni d'Italia". Un modo, neanche troppo velato, per chiarire come l’uscita successiva in conferenza stampa fosse stata involontaria e priva di intenti polemici.

Il botta e risposta è poi proseguito davanti alle telecamere di Sky Sport. Interpellato sulla reazione di Conte, Spalletti ha sorriso mettendosi una mano sulla testa e ha tagliato corto: "Se questi sono temi da Champions League, allora mi viene da dire...". Di fronte a una nuova sollecitazione, la risposta è stata ancora più netta: "Di cosa parliamo, dai, andiamo alla prossima domanda".

La linea è rimasta la stessa anche in conferenza stampa, dove l’allenatore ha provato a spegnere la polemica con ironia, evitando di alimentare ulteriori tensioni. Sempre sorridendo, ha commentato: "Lì per lì ho pensato che era Intelligenza Artificiale, poi mi sono dovuto rendere conto che era vero… Però io spererei che si abbiano dei temi diversi in Champions League, si abbiano dei temi da Champions League insomma...", ha concluso uno Spalletti velenosissimo.