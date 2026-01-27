Affari Tuoi, Herbert Ballerina sconcerta il pubblico: "Così resto lontano dall'alcol"

Un rituale ineludibile, almeno per milioni di italiani. Un rituale che si chiama Affari Tuoi, il gioco dei pacchi, del Dottore e soprattutto della sorte, della fortuna, unica vera stella polare nello studio in cui spadroneggia Stefano De Martino, il padrone di casa, il condottiero del game-show in onda ogni sera su Rai 1 e che, ogni sera, macina ascolti da record.
Non solo De Martino, in verità. In questa edizione furoreggia anche Herbert Ballerina, la sua comicità surreale: una presenza fissa che ha da subito conquistato il pubblico, sketch dopo sketch. Di Ballerina, negli ultimi giorni, se ne è parlato molto: era scomparso. Già, non era ad Affari Tuoi, sparito, senza grandi spiegazioni. Nulla di grave, però: De Martino ne ha sempre parlato con ironia, scacciando così le ipotesi peggiori.
Dunque eccoci qui, alla puntata in questione, quella di martedì 27 gennaio. E Ballerina è presente, eccome, in studio. Il concorrente chiamato a sfidare la fortuna è Francesco detto Cecio, un bellissimo ragazzo di Trieste, ovviamente in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia, accompagnato nell'avventura dalla mare, Roberta.
E mentre Francesco iniziava la sua partita, ecco che è subito Herbert Ballerina a prendersi la scena con una delle sue surreali gag, una di quelle che fanno centro (a dimostrarlo il diluvio di commenti sui social in generale e su X in particolare di chi segue la partita da casa commentando in presa reale). "Spesso quando uno beve troppo il dottore gli dice devi stare lontano dall'alcol. E come fai in quei momenti a stare lontano dall'alcol? Io ho inventato questo aggeggio...", afferma Ballerina in un tripudio di risate. Di che si tratta? Presto detto: una lunga pinza che regge un bicchiere dal quale spunta una cannuccia ancor più lunga che permette di bere il cocktail pur restando lontani... dall'alcol. E Ballerina conferma: "Per stare lontano dall'alcol! Si chiama lontalcol". De Martino, divertito, replica: "Ma per star lontano da te che cosa mi devo inventare?". Cala il sipario sulla gag, avanti con la partita di Affari Tuoi...