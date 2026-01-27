Affari Tuoi, Herbert Ballerina sconcerta il pubblico: "Così resto lontano dall'alcol"

Un rituale ineludibile, almeno per milioni di italiani. Un rituale che si chiama Affari Tuoi, il gioco dei pacchi, del Dottore e soprattutto della sorte, della fortuna, unica vera stella polare nello studio in cui spadroneggia Stefano De Martino, il padrone di casa, il condottiero del game-show in onda ogni sera su Rai 1 e che, ogni sera, macina ascolti da record.

Non solo De Martino, in verità. In questa edizione furoreggia anche Herbert Ballerina, la sua comicità surreale: una presenza fissa che ha da subito conquistato il pubblico, sketch dopo sketch. Di Ballerina, negli ultimi giorni, se ne è parlato molto: era scomparso. Già, non era ad Affari Tuoi, sparito, senza grandi spiegazioni. Nulla di grave, però: De Martino ne ha sempre parlato con ironia, scacciando così le ipotesi peggiori.

Dunque eccoci qui, alla puntata in questione, quella di martedì 27 gennaio. E Ballerina è presente, eccome, in studio. Il concorrente chiamato a sfidare la fortuna è Francesco detto Cecio, un bellissimo ragazzo di Trieste, ovviamente in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia, accompagnato nell'avventura dalla mare, Roberta.