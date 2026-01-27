Generale Vannacci, "marchio depositato": è il nome del nuovo partito?

Sembra essere sempre più vicino l'addio del generale Roberto Vannacci alla Lega. Stanno diventando sempre più insistenti, infatti, le voci secondo cui l'ex capo della Folgore sarebbe pronto a dare vita a una nuova forza di estrema destra. I rumors proverrebbero soprattutto dalla Toscana, dove Vannacci risiede. E non sarebbero stati smentiti dal diretto interessato, che nelle scorse ore si è limitato a un "mai dire mai". E adesso ecco una conferma: secondo quanto risulta all'Adnkronos, il generale Vannacci tre giorni fa, il 24 gennaio, avrebbe depositato il marchio di quello che dovrebbe essere il suo nuovo partito, "Futuro Nazionale".

Degli indizi su un nuovo partito ci sarebbero stati anche nei mesi scorsi: alla fine di ottobre 2025, il fedelissimo del generale, Giulio Battaglini, già in FdI, a quanto risulta all'Adnkronos, avrebbe registrato il dominio internet www.futuronazionale.it. Una piattaforma web che potrebbe diventare il sito ufficiale della nuova formazione di Vannacci.