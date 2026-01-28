Libero logo
Il grande Lebowski, l'eccezionale riscoperta tra i giovani

di Klaus Davimercoledì 28 gennaio 2026
1' di lettura

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Indiana Jones e l’ultima crociata e Il Grande Lebowski)
In questi anni saranno stati replicati centinaia di volte eppure alcuni film “inossidabili” continuano a mietere ascolti. Pianificati dai network come riempitivi, si sono sempre rivelati scelte vincenti registrando audience migliori di certi talk pompatissimi da prima serata. Basta guardare i dati di domenica. L’ennesima riproposizione di Indiana Jones e l’ultima crociata del 1989, terzo capitolo della saga dell’archeologo più famoso del cinema, ha portato Iris (canale Mediaset al 22 del ddt) a quasi mezzo milione di spettatori sfiorando il 3% di share.

E che dire del cult del 1998 Il grande Lebowski che, in seconda serata su Italia 1, dopo Le Iene, dall’una alle due è stato visto da 250mila teste toccando l’8%. Un colpo da maestro di Mediaset, abilissima nell’intercettare le serate giuste in cui prodotti come questi possano travasare pubblico che non ama il calcio o fiction e game show delle ammiraglie e preferisce rivedersi qualcosa di “vintage” andando sul sicuro. Ma fa breccia pure sui giovani che riscoprono questi film attraverso i social.

