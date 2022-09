Antonio Cassano spara contro Cristiano Ronaldo: "A chi assomiglia"

21 settembre 2022 a

a

a

Dagli show durante le dirette della Bobo TV insieme a Vieri, Ventola e Adani, a quello di martedì sera su Rai 2, ospite dell’amico Alessandro Cattelan. Antonio Cassano ha catturato la scena ancora una volta, con dichiarazioni al limite che mai passano inosservate. Specie l’ultima su Cristiano Ronaldo, che non sta vivendo un momento felicissimo da quando la scorsa stagione è tornato al Manchester United, dicendo addio alla Juve: "Caro Cristiano, sei carico? Allora ascoltami bene: sei forte, hai vinto tanto, fenomenale, però sei sempre il secondo. Sai a chi assomigli secondo me? A Toto Cutugno, l'eterno secondo!".

Quando CR7 si arrabbiò con Cassano

Da grande amico quale è di Leo Messi, per il barese CR7 rimarrà sempre dietro all’argentino, che di Palloni d’Oro in bacheca ne ha sette contro i cinque del portoghese. Le possibilità che la battuta venga ascoltata (e presa male) dall’ex Real e Juve sono peraltro elevate, visto quello che Fantantonio raccontò nello scorso dicembre che Ronaldo gli aveva mandato dei messaggi su WhatsApp con tono furioso: "Vedo un numero spagnolo e quattro messaggi lunghissimi che mi ha mandato – svelò una volta alla Bobo TV – Io avevo detto: ‘Di Ronaldo ce n’è uno solo, quello vero, e Messi è molto più forte di Cristiano Ronaldo'. Lui allora mi ha mandato dei messaggi dicendomi che io dovevo avere rispetto per lui, per quello che aveva vinto, per i gol che aveva fatto e per quello che lui rappresentava".

Il messaggio durissimo di Ronaldo al barese

Così Cassano ha chiamato Gigi Buffon “e gli ho chiesto se aveva dato il numero a qualcuno. Aveva dato il numero all’addetto stampa e quello gliel’aveva dato a lui — proseguì nel racconto Fantantonio alla Bobo TV — E questo mi manda dei messaggi dicendo: ‘Io ho tanti di quei soldi, ho fatto più di 750 gol, tu ne hai fatto 150 soltanto in tutta la carriera'. Mi ha fatto imbestialire. Hai tutto, vivi sereno tranquillo e rilassato invece di andare a vedere cosa dicono di te. Prendi esempio da Messi che è una persona che se ne sbatte il c***o di tutto e tutti”.