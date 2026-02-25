Paolo Bonolis, rissa con Gianni Morandi: "Pugno dritto al mento"

Una rissa mai raccontata prima e che lascia a dir poco interdetto Antonio Cassano. A raccontarla è Paolo Bonolis, ospite della tappa di Viva el Futbol a Roma. L'ex calciatore barese, tra una battuta e una provocazione, gli fa il nome di Gianni Morandi. E qui ecco che si arriva a una vicenda di oltre 30 anni fa, quando Bonolis non era ancora uno showman ma già popolare per la sua partecipazione al programma per bambini Bim Bum Bam.

"Ah… ma questo è una piaga (riferendosi a Cassano incontenibile ndr). Lasciami parlare, sto raccontando una vicenda… un fatto accaduto realmente", replica Bonolis a Cassano che continua a interromperlo. "Correvano tanti anni fa… Giochiamo la partita. Io avevo 23, 24 anni… facevo Bim Bum Bam e giochiamo contro i cantanti. Gianni Morandi entra a piedi pari così, qua. Allora, che ero giovane, salto e poi faccio: Maestro, ma se è una partita di beneficenza entra così, mi spacca una gamba. E Gianni Morandi mi fa: Ma gioca". E mima un buffetto sulla guancia ricevuto in quell'occasione.