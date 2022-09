Inter, "Inzaghi convocato dalla dirigenza": tam-tam impazzito sul mister

22 settembre 2022 a

Le tre sconfitte in campionato, oltre a quella in Champions League contro il Bayern Monaco, non fanno scricchiolare la panchina nerazzurra di Simone Inzaghi. L’ex tecnico della Lazio è al momento sicuro, ma serve un’inversione di rotta, perché la fiducia non può essere illimitata. Quella che non hanno più alcuni tifosi, che sui social hanno fatto partire l’hashtag “#InzaghiOut”, specie dopo la sconfitta di domenica contro la sorprendente Udinese di mister Andrea Sottil. Beppe Marotta e tutta la dirigenza sanno che non si può ora rinunciare a un progetto, che nel 2021 ha portato due trofei: la Supercoppa italiana e la Coppa Italia contro gli storici rivali della Juve. Ma non si può certamente continuare con questi risultati.

Previsto summit tra Inzaghi e la dirigenza: niente più Udine

I tanti gol subiti da una squadra che faceva della difesa uno dei suoi punti di forza, è uno dei campanelli d’allarme che va sistemato. Ecco perché, secondo Sportmediaset, è previsto un nuovo confronto fra il tecnico e la dirigenza. Sarà un summit diverso da quello post-Bayern Monaco, quando parteciparono tutti i giocatori. Prima di tutto perché sono pochi quelli che sono sopravvissuti all'esodo per gli impegni delle nazionali, poi perché se lo stop in Champions poteva anche essere messo in preventivo, quello di Udine non è accettabile. Soprattutto per il modo in cui è avvenuto: ovvero di rimonta come contro la Lazio, per un 3-1 in entrambi i casi.

Lukaku migliora, tornerà contro la Roma alla ripresa

E alla ripresa, il calendario non sarà facile. Ci sarà una Roma avvelenata dalla sconfitta interna con l'Atalanta, poi il doppio confronto col Barcellona, che farà capire se ci sarà o meno un futuro nerazzurro in Champions League. La bella notizia per Simone Inzaghi sarà certamente il ritorno di Romelu Lukaku, dopo l’infortunio prima della Cremonese che lo ha messo fuori gioco per diverse gare. Il belga si sta ancora allenando a parte, ma sta migliorando e contro i giallorossi di José Mourinho dovrebbe esserci.