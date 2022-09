Juve, Antonio Conte è a Torino. Ma... dubbi e sospetti su Andrea Agnelli

22 settembre 2022 a

a

a

Antonio Conte a Torino. No, non è un ritorno alla Juventus al posto di Massimiliano Allegri, anche perché il tecnico pugliese è saldamente impegnato con il Tottenham. Ma una capatina nella sua vecchia città per riposarsi, approfittando della pausa nazionali. I tifosi di Madama che lo hanno incontrato per strada, è scritto su Tuttosport, quando lo hanno visto hanno avuto un sussulto, e c’è chi gli ha chiesto di tornare ad allenare il club del suo cuore. Il rinnovo con gli Spurs ancora latita, e già si sono mosse le voci.

"Non è lui il problema": rivelazione-bomba su Allegri, cosa sa Galeone

Le squadre di Conte dopo l’addio alla Juve

Conte andò via bruscamente nell’estate del 2014. La storia oramai la conoscono tutti: franò il rapporto col presidente Andrea Agnelli, e allora Antonio decise di salutare. Decise di ripartire subito, diventando c.t. dell’Italia, lo fece fino agli Europei 2016, prima di passare al Chelsea e quindi all’Inter. Salutando anche lì, bruscamente, a fine 2021, la squadra del presidente Zhang, durante colpita dai debiti (anche causa Covid) e non in grado di prendergli i giocatori che avrebbe voluto.

"Mi voleva per un solo motivo": capito Morata? Cosa rivela su Allegri

Tuttosport: “Il tempo risanerà il rapporto tra Conte e Agnelli?”

Conte ha così scelto il Tottenham l’anno scorso, convinto dall’uscente a.d. bianconero, Fabio Paratici. Ora sto facendo bene in Premier League, ma un ritorno in Italia prossimamente è da mettere in conto. Chissà che il tempo abbia aiutato nel rapporto tra il pugliese e Andrea Agnelli, per ritrovare la via bianconera. Per molti resta il sogno, conclude il quotidiano torinese: rivedere l'allenatore salentino su quella panchina, lui che ha avviato il ciclo del grande ritorno nel 2011, quando la sua squadra sconfisse in campionato il forte Milan di Allegri, con Ibra e Thiago Silva in campo. Max al momento è confermato, ma è sulla graticola e senza risultati darà l’addio. Non sia mai che gli lasci il posto...