Allegri, "non è lui il problema": cosa sa Galeone sulla dirigenza Juve

Giovanni Galeone è una delle poche persone rimaste sul pianeta Terra a difendere Massimiliano Allegri e ad essere convinto che sia la soluzione e non il problema della Juve. Intervistato dal Mattino, l’ex allenatore ha preso le difese di quello che considera il suo principale allievo: “La Juve è messa malissimo ma Max non deve muoversi da lì: gli allenatori sono lì per risolvere i problemi, non mi pare che sia lui il problema”.

“Non so se Allegri riuscirà a uscirne - ha aggiunto - lo scudetto è una chimera: arrivi quarto a una decina di punti di distanza dal Milan, come pensi di colmare le distanze con una sola sessione di mercato?”. Galeone se l’è poi presa con la dirigenza della Juve, ritenuta confusa a livello di strategie di mercato: “Ho sentito parlare Arrivabene, dice che il progetto è di 4 anni… bel progetto: è così lungo e si mandano via tutti i più giovani per prendere calciatori trentenni?”.

Poi Galeone ha parlato anche di altri allenatori: “Inzaghi con quei cambi a Udine ha mandato segnali devastanti. Spalletti? Il successo di Luciano è legato al fatto che lui non si è mai affezionato a un sistema di gioco e che insiste per esaltare le qualità individuali, a 63 anni merita lo scudetto”.