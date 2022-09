Wanda Nara sotterra Icardi: "Tra noi è finita. Ve lo dico io perché..."

23 settembre 2022 a

"Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli". Wanda Nara lo scrive a chiare lettere sui social: tra lei e Mauro Icardi è finita veramente. Addio a una delle coppie più chiacchierate del mondo del calcio. Se la modella ha detto la sua, dai social dell’attaccante del Galatasaray non è arrivato ancora nessun commento.

La storia tra Wanda Nara e Icardi è sempre stata sotto i riflettori, sin dalla sua nascita nel 2013 con il tradimento della showgirl a Maxi Lopez, amico dell’attaccante. Colui che aveva sposato nel 2008, avendo tre figli, prima della rottura definitiva cinque anni dopo. Dopo altre due figlie con Mauro (Francesca e Isabella) e l'esperienza all’Inter del giocatore, c'è stato il caso di Parigi tra i due, con il sospetto tradimento di Maurito con la modella China Suarez. Fatto che ha provocato una lunga crisi tra i due, fino però al ricongiungimento. Dopo il trasferimento dell'attaccante in prestito al Galatasaray, la storia sembra essere definitivamente finita.

Personaggio tanto discusso e criticato, Mauro Icardi doveva essere una futura bandiera dell’Inter, prima di iniziare le discussioni sul rinnovo di contratto che però non andarono a buon fine. Per mezzo, decisivamente, la figura di Antonio Conte, che arrivò a Milano nell’estate 2019 e non volle l’attaccante al centro dell’attacco nerazzurro, chiedendo invece con insistenza Romelu Lukaku, in uscita dal Manchester United. Scelta che fu azzeccata, dato che la stagione dopo arrivò il 19esimo Scudetto all’Inter. Icardi, invece, passò al Psg, dove però è sempre stato in discussione. Prima del passaggio al Galatasaray di questa estate, nonostante le voci che lo volessero nel Monza di Galliani e Berlusconi. Ora la rottura (forse) definitiva con sua moglie.