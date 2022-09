Samir Handanovic, scoppia il caso all'Inter: chi vuole farlo fuori

23 settembre 2022 a

a

a

Alla fine il confronto tra Steven Zhang, Beppe Marotta e Simone Inzaghi di giovedì c’è stato. Per il tecnico ex Lazio serve la svolta, dopo le tre sconfitte in campionato e quella di Champions contro il Bayern Monaco. Ok l’assenza di Romelu Lukaku, che è stata pesante, ma la rosa è comunque di sicuro livello per fare meglio in questo avvio di stagione. Tra problemi in difesa e di sterilità in attacco, nel discorso tra i vertici e l’allenatore è però spuntato anche il nome di Samir Handanovic. Inzaghi avrebbe cambiato la sua linea nell'alternanza annunciata con Onana, prima dell'inizio della stagione in corso.

"Presente Calhanoglu?". Polveriera Inter, dallo spogliatoio filtra una voce sul turco e Inzaghi

Corsera: “Handanovic intoccabile in campionato”

Secondo il Corriere della Sera, infatti, in questo momento non ci sarà un'evoluzione nell'alternanza tra in due portieri. Anzi, Handanovic è fondamentale nel ruolo di numero uno in campo, di capitano e leader dello spogliatoio. Per risollevare o mettere in riga quei giocatori “con atteggiamenti non positivi” all’interno della rosa, come il tecnico aveva fatto capire dopo il k.o. di Udine.

"Non parlo". Skriniar gela l'Inter: tam-tam impazzito, cosa può succedere

Onana si accontenterà di giocare in Champions

Proprio per questo, Inzaghi non rinuncerà al suo portiere, costringendo al momento Onana nel giocare per quasi tutta la stagione all’ombra dello sloveno. L'ex Ajax prenderà il suo posto col tempo, non subito, e forse nemmeno nella prima parte del 2023. Intanto si dovrà accontentare della Champions, mentre Handanovic guiderà la squadra dalla sua porta durante le partite di campionato, aiutando il mister nel riportare il sereno in un gruppo scosso dalle troppe sconfitte di questo inizio stagione.