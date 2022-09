Daniel Ricciardo, rumors esplosivi: "Un anno fuori dalla F1. E poi..."

26 settembre 2022 a

Una stagione da incubo, culminata con l’addio anticipato alla McLaren a fine stagione. Aveva un contratto valido anche per il 2023 con Woking, Daniel Ricciardo. Ma alla fine il team fondato da Bruce McLaren ha preferito scegliere un altro australiano per la prossima stagione: Oscar Piastri, campione di F2 2021 e uscito dall’Academy Alpine non fra poche polemiche. Ricciardo ora cosa farà? L’ex Red Bull non ha escluso l’anno sabbatico a fine stagione, dato che regna per lui l’incertezza di un contratto: “Non so come sarà il futuro, non ho ancora un contratto per il prossimo anno — ha detto alla radio australiana, Nova FM — Non mi sto facendo coinvolgere troppo dal 2023, chiaramente voglio correre, voglio essere in griglia ed essere competitivo. Però non è che guardi alla prossima stagione come tutto o niente”.

Ricciardo, nel 2023 terzo pilota Mercedes? - Il 2024 è invece “una prospettiva della quale voglio essere consapevole e alla quale sto guardando”. Anche se non sarà facile rimanere fermo per un anno, e poi tornare in piena attività per tuta la stagione. Intanto, l’ipotesi che potrebbe esserci per lui sarebbe quella di fare il terzo pilota in Mercedes, che sarebbe comunque prestigiosa e gli permetterebbe di rimanere ancora legato al Circus: "Se devo fare un passo indietro, poi voglio compierne due in avanti — ha concluso il numero 3 — è quello che stiamo provando a capire in questo momento, io e la mia squadra. Potrei restare un anno lontano dalla Formula 1″. Stoccarda osserva e ci pensa: Daniel Ricciardo potrebbe essere un’opportunità ghiotta per il 2023.