Ferrari, clamoroso: "Vasseur fuori, chi arriva". Un nome impensabile

Negli ultimi giorni, si è intensificato il dibattito su un possibile cambio al vertice del team. Se Frederic Vasseur dovesse lasciare il ruolo di team principal, tra le opzioni prese in considerazione è emerso anche il nome di Antonello Coletta , attuale guida del programma Endurance del Cavallino. Un nome a sorpresa, forse non quello che sperano i tifosi, delusi da anni e anni di stagioni fallimentari.

Il mondo della Formula 1 è scosso da un fitto intreccio di voci e speculazioni che riguardano soprattutto la Ferrari, in crisi, protagonista ad oggi di una stagione pessima. Mentre si continua a seguire con passione la sfida mondiale tutta in McLaren tra Lando Norris e Oscar Piastri , i riflettori restano puntati su Maranello.

Il destino della Ferrari, dunque, sembra attraversare una fase delicata, e non solo per quanto riguarda il management. Anche Charles Leclerc, pilastro della squadra e legato da un contratto pluriennale, è finito al centro delle speculazioni. Secondo alcuni media, il monegasco starebbe valutando l’ipotesi di una separazione anticipata dalla Rossa: vuole vincere e col Cavallino non ci riesce. Insomma, in Ferrari può accadere di tutto.