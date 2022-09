Skriniar, addio-Inter? "Via subito" e beffa: quanto possono incassare

27 settembre 2022 a

In Casa Inter c’è da risollevare un inizio di campionato difficile (le tre sconfitte in sette giornate di campionato), più quella di Champions contro al Bayer Monaco al via a San Siro. Ma c’è anche da risolvere la grana-Milan Skriniar. Secondo TuttoMercatoWeb, i dirigenti nerazzurri vogliono risolvere la situazione-rinnovo con lo slovacco entro fine ottobre. Reduce da un'estate con le valigie in mano, alla fine il difensore è rimasto, e ora però è in scadenza di contratto. Il nuovo incontro per discutere il rinnovo arriverà dopo la sosta, probabilmente la prossima settimana. Sul piatto, Marotta e Ausilio metteranno un contratto pari ai top come Lautaro e Brozovic: a quel punto toccherà allo slovacco dare una risposta, consapevole che oltre quelle cifre — circa 7 milioni di euro a stagione — non si può arrivare.

Intanto il Psg aspetta e studia l’attacco per avere lo slovacco con sé all’ombra della Tour Eiffel già da questo inverno. Il Chelsea invece sta ripensando a Denzel Dumfries. Insomma, diversi giocatori nerazzurri fanno gola ai club internazionali. Proprio i parigini fanno sul serio per Skriniar, e dopo l’offerta vicina ai 70 milioni in estate, ora sono pronti a mettere sul piatto 25 milioni di euro per gennaio. Questo perché Beppe Marotta non può richiedere quei 70 milioni come qualche mese fa, visto che il giocatore si approssima alla scadenza del suo contratto. Sempre secondo TuttoMercatoWeb, tiene banco anche la situazione che riguarda Denzel Dumfries: il Chelsea resta sulle tracce dell'olandese, a meno di sorprese o di offerte irrinunciabili, l'Inter proverà a resistere a qualsiasi offensiva per lui, almeno a gennaio.