Ancelotti? "Dopo pranzo...": ciò che nessuno sapeva sul Milan campione

29 settembre 2022 a

a

a

Sei leggende di quel Milan che conquistò campionato e Champions. Stiamo parlando di sei senatori nello spogliatoio di mister Carlo Ancelotti. Quelli che trionfarono a Manchester contro la Juve nel 2003, e che si presero la rivincita sul Liverpool ad Atene nel 2007, dopo lo scotto di due anni prima a Istanbul. Giocatori che dopo 10 anni anni di convivenza sono diventati più che amici, nel centro di San Siro. Massimo Ambrosini è l’ideatore del docufilm Stavamo bene insieme, prodotto da Dazn e proiettato mercoledì 28 settembre in anteprima al cinema Anteo di Milano. Il centrocampista rossonero ha radunato Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Rino Gattuso, Pippo Inzaghi e Andrea Pirlo, per ripercorrere l’epopea vissuta nel segno di Carletto.

"Guardate cosa fa": il grande segreto di Ancelotti per vincere tutte le partite | Guarda

Inzaghi: “In ritiro, dopo pranzo chiacchieravamo per 45 minuti”

In mezzo ai trionfi di Manchester e Atene, non mancano le lacrime in Turchia nel 2005. Non sono risparmiate battute e retroscena, che il Corriere della Sera riprende in un suo articolo. Come quella di Inzaghi: “La verità è che noi stavamo bene in ritiro, dopo pranzo ci fermavano tre quarti d’ora a chiacchierare”. Si susseguono i ricordi di Ancelotti, Adriano Galliani e Gigi Buffon, il portiere bianconero a Old Trafford. Scorrono le immagini di sfide epiche e confessioni di vita quotidiana.

Carlo Ancelotti confessa: "Vuole andarsene". Il top-player che lo scarica

Il docufilm nelle sale tra 13-16 ottobre, poi su Dazn

“Ma come facevi Paolo a sembrare sempre così tranquillo prima di una finale?”, chiedono i compagni al loro vecchio capitano. “Fingevo”, la replica di Maldini. “Eravamo un gruppo speciale: ci siamo messi insieme e abbiamo provato a spiegare perché”, ha raccontato Ambrosini. “Sbarcare al cinema, rafforza la nostra ambizione di portare la passione per il calcio a un numero sempre crescente di spettatori”, ha dichiarato Stefano Azzi, ceo di Dazn. Nelle sale il docufilm verrà trasmesso dal 13 al 16 ottobre e sarà poi disponibile su Dazn.