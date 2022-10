Leclerc, ancora pole a Singapore ma Verstappen... roba mai vista all'ultima curva

01 ottobre 2022 a

a

a

È ancora pole position di Charles Leclerc. La nona in stagione per il pilota monegasco, che però finora non è riuscito quasi mai a completare il lavoro in gara, spesso per colpe non sue ma per sfortuna e soprattutto errori del muretto Ferrari. La speranza a Maranello è che almeno a Singapore le cose vadano diversamente, anche perché il principale rivale di Charles si è clamorosamente dovuto accontentare dell’ottava posizione.

Max Verstappen si è infatti fermato a sorpresa nel finale, forse per la benzina esaurita prima del previsto. Fatto sta che il pilota della Red Bull nelle ultime settimane è apparso così superiore agli altri che pure da lontano è in grado di rimontare in pochi giri e di vincere la gara. Intanto Leclerc si tiene stretta questa pole, conquistata davanti a Sergio Perez e Lewis Hamilton. Quarta l’altra Ferrari di Carlos Sainz, come detto ottavo Verstappen, che è stato richiamato ai box prima dell’ultima curva, mentre stava per piazzare un tempo da pole.

Red Bull esclusa dal campionato? La truffa: un terremoto in Formula 1

“Sono state delle qualifiche complicate - ha dichiarato Leclerc - Q1 e Q2 con gomme intermedie e Q3 sulle slick. Per fortuna abbiamo deciso di montare le soft e siamo stati ripagati. Pensavo non bastasse quel giro per fare la pole ma va bene così. Sono contento del risultato di oggi, non abbiamo molti dati per la gara di domani ma puntiamo comunque a vincere”.