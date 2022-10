Leclerc, altra delusione-Ferrari ma... "Investigato": come si può ribaltare tutto

02 ottobre 2022 a

Niente da fare, anche a Singapore la Ferrari non riesce a vincere. La nona pole stagionale di Charles Leclerc è stata ancora una volta vana, dato che il pilota monegasco è stato sverniciato alla partenza da Sergio Perez ed è poi rimasto dietro per tutto il tempo. Nonostante si sia reso protagonista di una guida a tratti eccezionale, Leclerc non è mai riuscito ad attaccare il rivale della Red Bull.

Neanche le varie safety car gli hanno consentito di prendere abbastanza vantaggio per sorpassare: l’unica speranza di vittoria è legata alla Fia, che si è presa del tempo per indagare su un episodio controverso che ha visto protagonista Perez con la safety car. Per togliergli il primo posto servirebbe però una penalità di almeno dieci secondi: non sarebbe neanche giusto, dato che il pilota della Red Bull ha corso in maniera impeccabile e ha ampiamente meritato la vittoria.

Alla Ferrari resta il buon risultato complessivo (Leclerc secondo, Carlos Sainz terzo), ma anche l’amarezza di non essere riuscita a centrare la vittoria che manca da tanto, troppo tempo. Soprattutto alla luce delle nove pole position di Leclerc, che sono un’enormità: il monegasco meriterebbe di tornare sul gradino più alto del podio per l’impegno che sta profondendo anche a Mondiale ormai finito, con Verstappen che si è limitato a controllare la gara nelle retrovie e a conservare 104 punti di vantaggio su Leclerc.