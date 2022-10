Juventus-Allegri, indiscreto: "Dopo la partita col Bologna, in spogliatoio..."

03 ottobre 2022 a

“Dopo tanto tempo che non vincevamo, siamo tornati nello spogliatoio e quasi non ci credevamo”. Inizia così a sorpresa Massimiliano Allegri la sua intervista del post-gara di domenica sera, dopo la vittoria della Juve per 3-0 contro il Bologna: "Ero sereno, avevo chiesto ai ragazzi di fare una partita del genere e sono stati bravi — ha aggiunto — L’ultima sconfitta di Monza? La settimana era iniziata in modo tragico (il gol del 3-2 di Milik contro la Salernitana non convalidato dal Var, ndr), poi abbiamo sbagliato noi".

Allegri: “Bene la vittoria, ora profilo basso e la Champions” - Sempre sul match vinto contro i rossoblu di Thiago Motta, il tecnico di Madama ha proseguito così: “Mi è piaciuto lo spirito, la compattezza avuta, a parte la fine del primo tempo — ha detto il livornese — Dovevamo abbassare i ritmi, però direi che la vittoria è netta e importante, era un mese che non vincevamo una partita. I ragazzi sono stati bravi, ora bisogna tenere il profilo basso, perché siamo indietro in campionato e dobbiamo sistemare la Champions”. La Juve nel girone H è ancora a zero punti dopo due giornate, contro i sei di Psg e Benfica (entrambe le squadre vittoriose contro i bianconeri).

Allegri, speranza Scudetto: “Se siamo bravi…” - Sulle possibilità scudetto, Allegri ci crede eccome: “La classifica dice che abbiamo 13 punti, gli altri 20 o poco meno. Bisogna fare un passettino alla volta e, se saremo bravi, ci riusciremo — ha aggiunto il tecnico della Juve — Intanto pensiamo alla prossima gara di Champions (questo mercoledì alle 21 contro il Maccabi Haifa all’Allianz, ndr)”. Un commento finale sulla varietà di opzioni tattiche che ha a disposizione: "Io sono abituato a fare la formazione in base ai giocatori che ho — ha concluso l’ex allenatore del Milan — Quando ce li avrò tutti, varierò a seconda della forma dei vari giocatori. Avere tanti cambi è importante".