Erling Haaland, la rivelazione di Nesta: "Ecco come si ferma"

11 ottobre 2022 a

a

a

Con un attaccante così, Pep Guardiola può solo che sfregarsi le mani. Erling Haaland è il prototipo del centravanti moderno che ogni allenatore sogna, e chi come Antonio Cassano aveva detto che l’ex Dortmund non sarebbe stato adatto al suo calcio, aveva preso una cantonata clamorosa: "Cosa volete che insegni a uno così? È impossibile – aveva detto qualche giorno fa Guardiola – È puro istinto, è una dote naturale e io non ho niente da dire. Posso solo ringraziare che abbia scelto di venire qui e ci rendiamo conto di essere fortunati a goderci il suo talento”. Intanto, però, a Copa90, una colonna della difesa come Alessandro Nesta ha spiegato come poter fermare il passato attaccante del Salisburgo.

Haaland mostruoso: 3 gol allo United per vendicare il papà, 21 anno dopo | Video





Nesta: “Haaland forte, ma Ronaldo il Fenomeno…”

Per lo storico ex difensore di Lazio e Milan, 46 anni, c’è un trucco con cui provare a limitare il norvegese, mostrato in un video (qui sopra). "Io proverei a stargli molto vicino — dice — poi gli farei un blocco nel momento in cui lui prova a partire. Perché se invece ha troppo spazio… poi sei morto (naturalmente in quell’azione, ndr)”. Il giornalista, poi, ha anche posto al Campione del Mondo di Germania 2006 un’altra domanda: "Pensi che un Nesta al suo massimo potrebbe fermare Haaland?”.

"Haaland non è...": l'incredibile frase rubata al portiere danese dopo il gol

La risposta del vecchio giocatore è quindi orgogliosa, ricordando che lui di attaccanti stellari ne ha fermati eccome in carriera: "Potrei sì! Perché ho giocato contro Ronaldo, il brasiliano — conclude — Haaland è molto forte, ma quell'altro era qualcosa di diverso. Ho giocato contro Messi, contro Cristiano Ronaldo, ma Ronaldo il brasiliano per me era diverso".