Milan truffato? "Come ti sveglierai": minacce di morte all'arbitro Siebert

Rabbia e delusione. Il Milan esce con le ossa rotte dalla sfida di San Siro contro il Chelsea. Conscio però che il dubbissimo rigore con conseguente espulsione di Tomori, concesso ai Blues dall’arbitro Siebert, ha cambiato in negativo tutta la sfida per la squadra di Stefano Pioli. La rabbia è tanta, e il primo ad alzare la voce è stato Sandro Tonali: “Pessima partita dell’arbitro, ha fischiato falli imbarazzanti”. E a ruota tutti i tifosi: “Scempio”, “vergogna”, “sempre a noi”, “questo è peggio di Milan-Atletico”. Il riferimento va al rigore inesistente che l’arbitro Cakir assegnò l’anno scorso nel finale sempre del Meazza, con la squadra di Simeone che poi realizzò il rigore e vinse la sfida per 1-2 nel finale. Anche martedì, l’arbitraggio ha fatto discutere non poco. Non solo per il penalty, ma anche per le continue ammonizioni ai giocatori del Milan, il contrario dei giocatori londinesi, per lo più avvertiti senza che il fischietto dell’incontro tirasse fuori troppi gialli.

Il Milan vola sulle ali di Tomori e Diaz: Juve, che schiaffone a San Siro

Dj Ringo attacca: “Presi in giro alla grande" - Tonali ha parlato di “rigore esagerato”, sui social i tifosi si stanno facendo ancora sentire. Se molti hanno fatto leva sugli errori di Çakir e sul gol annullato a Kessie durante Manchester United-Milan di due stagioni fa, in Europa League all’Old Trafford, altri aggiungono: “Non capisco perché in Europa ci trattano sempre così”, scrive un utente. Anche Dj Ringo, storico tifoso rossonero, ha commentato l’arbitraggio: “È il terzo anno di fila che in coppa ci maltrattano con arbitraggi imbarazzanti. Siebert ci ha preso in giro alla grande”.

Il conforto di alcuni tifosi nerazzurri a quelli rossoneri - E poi ci sono quelli più cattivi, che augurano tristemente la morte all’arbitro: “Ti sveglierai freddo, con la famiglia accanto”, aggiunge tremendamente un utente. Svariati sono anche i messaggi di conforto di alcuni tifosi nerazzurri, che non vogliono trovarsi mercoledì al posto di quelli rossoneri nella sfida del Camp Nou contro il Barça.