Benzema, "il dito deforme". Choc al Pallone d'oro

Il Pallone d’Oro 2022 se l’è aggiudicato meritatamente Karim Benzema, che a Parigi, lunedì sera, ha stupito tutti con un elegantissimo completo in omaggio al compianto rapper Tupac. Ma anche per essersi presentato senza il consueto bendaggio alla mano destra che troviamo sempre in campo. Nelle immagini dal Théâtre du Châtelet della capitale francese, si vede chiaramente il dito mignolo di Benzema piegato in due e in maniera deforme, senza che il calciatore possa fare nulla per raddrizzarlo. In molti, sui social, son rimasti sorpresi non conoscendo il motivo: ”Ma non può fare nulla? Perché non si opera? Sta così da anni", hanno commentato molti.

Il doppio incidente dal gennaio 2019 - Tutto risale al gennaio 2019, quando Benzema si infortunò alla mano in una partita contro il Betis. Non si operò subito dopo lo scontro con Bartra, decidendo invece di aspettare la fine della stagione per non lasciare la squadra senza il suo contributo. Il francese si operò poi in estate, ma ricevette successivamente un altro colpo alla mano per il quale era richiesto un nuovo intervento chirurgico. L'ulteriore operazione lo avrebbe tenuto fuori per mesi e allora ha deciso di non farla, soprattutto considerando il suo ritorno nella Nazionale francese. Benzema ha ribadito le sue ragioni in una conferenza stampa all'inizio della scorsa stagione: "Sono stato operato una prima volta, il problema è che devi stare fuori per due mesi. Poi mi sono infortunato di nuovo, ma ora non ho tempo per un altro intervento chirurgico, ecco perché gioco con una benda".