Cristiano Ronaldo scappa dalla panchina, la punizione senza precedenti

Pugno duro del Manchester United nei confronti di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato la panchina per dirigersi negli spogliatoi prima del fischio finale della partita di Premier League vinta ieri sera 19 ottobre dai Red Devils contro il Tottenham (2-0). Il club inglese in una nota ha fatto sapere che l'attaccante portoghese "non farà parte della rosa per la partita di campionato di sabato contro il Chelsea". Il resto della squadra "è completamente concentrato sulla preparazione della partita", conclude lo United.

Cristiano Ronaldo che, prima che iniziasse il recupero del match vinto contro il Tottenham di Antonio Conte, ha lasciato la panchina per dirigersi verso gli spogliatoi e, secondo i media inglesi, avrebbe addirittura lasciato l'Old Trafford senza partecipare ai festeggiamenti col resto della squadra. Erik Ten Hag oggi ha preso la sua decisione. Tra il portoghese e il tecnico olandese la rottura sembra ormai insanabile.