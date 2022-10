Wanda Nara-choc su Icardi: "Perché ho paura", corna e vendetta

24 ottobre 2022 a

"Questa volta ho paura". Sarebbe pesantissimo lo sfogo di Wanda Nara nei confronti di Mauro Icardi. Showgirl e bomber ex Inter e Psg, oggi in prestito al Galatasaray in Turchia, da giorni si sono ufficialmente separati dopo un tira e molla di gossip e indiscrezioni che infiamma il calcio da un anno, rimbalzando tra Buenos Aires, Parigi e Milano. Una storia fatta di corna presunte e video piccanti (quelli di Maurito con la China Rodriguez, sua supposta amante), rotture e riappacificazioni, tutto ovviamente via Instagram e Twitter.

"Tra noi è finita. Ve lo dico io perché...": Wanda Nara sotterra Icardi





Quindi, l'uscita netta e perentoria di Wanda: "Non ho niente da perdonare, siamo separati", era stata la sua conferma: con Icardi, insomma, è finita. Ma il calciatore 29enne non demorde e risponde sibillino: "Separati? Come quando sono andato in Argentina qualche giorno fa? Lo firmo, ci siamo trovati benissimo". Messaggio a cui la Nara ha decisa di non rispondere, perlomeno non direttamente. Dopo pochi giorni, ecco le foto della showgirl e agente a letto, svestita, con il rapper argentino L-gante, 22 anni. Il giovane sarebbe la sua fiamma, non si tratterebbe dunque solo di una trovata pubblicitaria per l'uscita dell'ultimo singolo del cantante. A questo punto è lecito chiedersi: come reagirà il suo ex? E qui è proprio Wanda a rispondere, con parole inquietanti, tirando in ballo la gelosia di Icardi.



"Le ho chiesto come faccia a non avere paura - ha rivelato l'opinionista Luli Fernández al programma Partners of the Show -. perché quello di Icardi è un atteggiamento molto strano. E lei mi ha risposto 'La verità è che questa volta ho paura'". In una sola frase, un abisso di angoscia e timori.