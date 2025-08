Wanda Nara spara su Mauro Icardi: "Figlio di putt***, sono malata e tu..."

Nuovo capitolo della diatriba fra Mauro Icardi e Wanda Nara. Questa volta il botta e risposta si è consumato sui social e il tema riguarda l'affidamento delle due figlie. Né l'ex capitano dell'Inter né la sua ex moglie vogliono rinunciare alla custodia delle bambine. Così è nata una vera e propria guerra a colpi di accuse e querele. L'attaccante argentino ha denunciato la showgirl per revenge porn, incolpandola di aver diffuso un suo video intimo sul web per metterlo in cattiva luce. Lei, dal canto suo, ha accusato il marito di avere messo in giro maldicenze sul suo conto, che potrebbero compromettere l'affido.

Stando a quanto riportato dai media sudamericani, Icardi avrebbe accusato Wnada Nara di aver fatto uso di "stupefacenti" nel corso degli ultimi anni. In alcune storie su Instagram, l'argentina ha accusato a sua volta l'ex marito di avere mentito con l'unico intento di riuscire a portare in Turchia le piccole: "Bisogna essere un vero figlio di put***a, sapendo che la madre delle tue figlie ha la leucemia ed è costantemente monitorata e curata, per andare a dire che potrei avere assunto qualche sostanza. Tutto per portarmi via le mie figlie e portarle a vivere con te, il che ti rende ancora più un figlio di put***a, visto che loro hanno detto in mille modi di non voler vivere con te né vederti".