Cuadrado e Bonucci, "mani addosso": caos Juventus

La Juventus perde ancora e dice addio al passaggio del turno. Stavolta a Lisbona, dove la truppa di Allegri cade per 4-3 in un match pieno di sorprese. E dopo in casa Madama ha regnato anche il nervosismo: chi ha perso la testa in campo è stato Juan Cuadrado, che a metà del primo tempo ha causato un rigore per i portoghesi con un fallo di mano in area. Il colombiano non ha però preso affatto bene la decisione dell’arbitro Jovanovic, e addirittura in campo se l’è presa con Leonardo Bonucci.

Cuadrado sconsolato, Bonucci tenta di placarlo. La Juve aveva appena trovato il pareggio con Kean, grazie all’aiuto del Var (dato che la Goal Line Technology non funzionava martedì al Da Luz), quando il tocco di mano di Cuadrado è stato giudicato volontario. L'ex Fiorentina così è andato fuori di sé per il senso di colpa ed è andato a discutere a muso duro col suo capitano, che ha provato a calmarlo. Non è sfuggita alle telecamere la sua reazione concitata, ma ormai non c’era più niente da fare. Dal dischetto, Joao Mario ha così potuto fare 2-1, non lasciando scampa a Szczesny.

La reazione di Marchisio su Twitter - Alla fine, l’ha spuntata il Benfica per 4-3, che ora dovrò capire se passerà come prima o seconda contro il Psg, in base alla differenza reti (i due match diretti sono finiti entrambi 1-1). La Juve no, se la vedrà col Maccabi Haifa per l’accesso in Europa League, conscia che all’ultima giornata se la vedrà in casa contro il Psg.

Su Twitter, intanto, un ex centrocampista e bandiera bianconera, Claudio Marchisio, ha commentato il 4-3 implorando alla pausa per il Mondiale di Qatar 2022: "Quanto manca alla sosta", con tanto di emoticon delle mani giunte e del volto in lacrime. Ma per il torneo mediorientale bisognerà aspettare il 20 novembre.