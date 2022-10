Italia ai Mondiali? Parla il ministro: "Ecco tutta la verità"

28 ottobre 2022 a

Quando manca ormai meno di un mese all’inizio del Mondiale in Qatar, continua a tenere banco l’ipotesi ripescaggio. Non per l’Italia che, sebbene sia campione d’Europa in carica, non ha alcuna possibilità di essere richiamata, neanche la più remota: questo perché, seppure dovesse saltare l’Iran all’ultimo momento (ed è ormai improbabile), le regole impediscono il ripescaggio dell’Italia, che non appartiene alla stessa federazione dell’Iran.

Quest’ultima si trova nell’occhio del ciclone dopo che è stato ufficialmente chiesto al presidente della Fifa, Gianni Infantino, di escluderla per via della repressione delle donne. Una wild card però non potrebbe andare all’Italia, come chiarito da chiunque. Sull’argomento adesso è intervenuto anche Andrea Abodi, nuovo ministro per lo Sport, con dichiarazioni che non lasciano alcuno spazio all’interpretazione. “Non c’è alcuna possibilità”, le sue parole chiare e tonde riguardo a un ripescaggio dell’Italia al Mondiale in Qatar.

Conversando con i cronisti in transatlantico alla Camera, Abodi ha spiegato ancora una volta come funzionano le cose in seno alla Fifa: “I gironi di qualificazione sono su base continentale, quindi se una squadra viene esclusa c’è lo scorrimento della classifica su quel girone”. Tra l’altro prima ancora dell’Iran si era parlato nei mesi scorsi di una possibile esclusione dell’Ecuador: anche in quel caso però l’Italia non sarebbe potuta essere ripescata.