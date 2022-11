Orsato, gaffe clamorosa: cosa fa con la mano, roba mai vista

02 novembre 2022 a

L’episodio buffo di Porto-Atletico Madrid, con Daniele Orsato protagonista. Il fischietto italiano, infatti, è stato immortalato in un video in cui sta per estrarre il cartellino giallo a Reinildo dell'Atletico Madrid. Il giocatore dei Colchoneros aveva appena commesso fallo su un avversario. Nel momento in cui il direttore di gara italiano si è avvicinato al giocatore, quest'ultimo ha alzato il braccio aprendo la mano. Un palese gesto di scuse nei confronti del giocatore del Porto, vittima del fallo. Orsato, però, non ha capito e ha frainteso il suo gesto, tanto da “dargli il cinque”.

In Spagna, Orsato contestassimo dopo Porto-Atletico

Le intenzioni del giocatore, insomma, erano altre. Orsato ha dunque alzato il braccio e dato realmente il cinque a Reinildo, che è rimasto sorpreso dal gesto dell'arbitro italiano. L’arbitro italiano, in Spagna, è stato comunque contesta per la direzione di gara disastrosa dal punto di vista della gestione di alcuni episodi. Con l’ennesima sconfitta nell’ultima giornata del girone, l’Atletico di Diego Simeone ha chiuso ultimo nel girone, e sarà escluso anche dall’Europa League, dove invece andrà l’Eintracht Francoforte. Annullata la rete del possibile 1-2 a Griezmann, per un fallo precedente di Rodrigo de Paul. I colchoneros in quell’occasione avevano chiesto al fischietto di guardare l’episodio al Var.