Juve massacrata dalla Consob: "Non conforme", le manovre sospette

01 novembre 2022 a

Il bilancio d’esercizio al giugno 2021 della Juventus non è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione. È quanto sostenuto dalla Consob nella relazione firmata dal presidente Paolo Savona e scaturita dall’ispezione effettuata a luglio 2021. La società bianconera ha reagito in maniera dura all’organo di vigilanza della Borsa, facendo sapere che “valuterà le azioni a tutela dei propri diritti presso le competenti autorità giurisdizionali”.

La relazione della Consob evidenzia manovre per salvare i bilanci nel periodo del Covid. In particolare, “la dichiarazione di non conformità ai principi contabili internazionali e le informazioni supplementari dovranno essere fornite negli altri documenti rivolti al mercato nei quali venga riportata la rendicontazione contabile relativa al bilancio d'esercizio al 30 giugno 2021”. Quindi nel mirino della Consob sono finite le plusvalenze, le operazioni di alchimie contabili prive di contenuto monetario e le cosiddette “manovre stipendi”.

Per quanto riguarda le operazioni sugli ingaggi dei calciatori, “le stime fornite sono risultate basate esclusivamente sui flussi in uscita legati ai singoli calciatori. Quanto ai flussi in entrata derivanti dalle prestazioni sportive dei calciatori, la Società si è limitata ad affermare che i futuri ricavi sono inevitabilmente influenzati oltre che dalle prestazioni sportive anche da altre voci di ricavo. In tal modo Juventus e la sua controparte, solo formalmente acquisivano i diritti alle prestazioni sportive, a fronte del corrispettivo monetario indicato contrattualmente”.