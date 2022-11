Gattuso sbrocca, "fuori de...". Caos italiano-spagnolo, video tutto da godere

05 novembre 2022 a

Gennaro Gattuso deve fare i conti con il primo momento veramente difficile della sua avventura in Spagna. Il Valencia non vince una partita da un mese, mentre in casa i tre punti mancano addirittura dal 17 settembre. Inevitabili quindi le critiche da parte dell’ambiente e anche della stampa, secondo cui il gioco di Gattuso sarebbe troppo prevedibile, così come le ambizioni del Valencia molto a ribasso.

Alla vigilia della sfida con la Real Sociedad, è stato chiesto a Gattuso di spiegare le parole post-Barcellona che sembravano voler significare un ridimensionamento dell’obiettivo stagionale, che in teoria sarebbe quello di qualificarsi alle coppe europee. “Non mi piace questo gioco - ha dichiarato - quando dico che l’obiettivo non è l’Europa non dico che il club deve solo cercare i giovani e venderli, ma che bisogna dare uno stile di gioco e vincere più partite possibili”.

Durante il suo sfogo Gattuso si è lasciato andare a uno spagnolo mischiato ad alcune parole in italiano: “Non è corretto che alcune mie parole non vengano comprese per mettermi contro il club. Mi piace vincere le partite. L'altro giorno ho chiuso l'allenamento perché tre o quattro stavano guardando l'allenamento e questo non è possibile: la verità non è che Gattuso sia pazzo”.