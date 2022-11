Napoli, contro Spalletti ci si aggrappa all'astrologia: a gennaio...

Fabrizio Biasin 06 novembre 2022 a

Il miglior complimento al Napoli, lo fanno coloro che cercano appigli per sperare in un cedimento. Nessuno ha il coraggio di parlare "di campo", ci si attacca all'astrologia, alle stelle, alla frase fatta «però occhio perché a gennaio inizia un altro campionato». Che è come dire «questi non hanno difetti, li può fermare solo la sosta per il Mondiale».

Napoli, no Kvara? Ci pensa Osimhen: Atalanta ribaltata, la fuga continua

In effetti è così: la squadra di Spalletti vola, lo fa anche a Bergamo contro una Dea notoriamente difficile da abbattere, lo fa in rimonta, lo fa senza il suo miglior giocatore (Kvara), lo fa mandando in gol la riserva del georgiano (Elmas), lo fa dando la netta sensazione di aver assorbito la tranquillità di chi è forte e sa di esserlo. Sono impressionanti.

