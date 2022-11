Pecco Bagnaia, ecco la fidanzata Domizia: spuntano foto pazzesche

07 novembre 2022 a

Un trionfo tutto italiano quello che ha incoronato Francesco Pecco Bagnaia, campione di MotoGp nel 2022. E nelle ore in cui il 25enne riportava l'Italia in cima al mondo, a rimanere con il fiato sospeso c'era la fidanzata Domizia Castagnini. È stata lei, nel box di Valencia, a sostenere Pecco ma anche a raggiungere la cabina di commento Sky, dove attendevano il pilota della Ducati Guido Meda e Mauro Sanchini. "Non parla altrimenti piange di nuovo", ha risposto Pecco mentre la fidanzata non riusciva a proferire parola.

Poco più grande di lui, Domizia ha 29 anni ed è una fashion buyer. La Castagnini acquista infatti capi delle varie maison di moda da portare nei negozi. Originaria come Pecco di Chivasso, in provincia di Torino, i due si conoscono dall'infanzia. L'amore però è nato sei anni fa e da fine 2019 convivono nella loro casa di Pesaro insieme al loro cane "Turbo".

"Durante i primi due anni in MotoGP era difficile trovare un modo per distrarlo o tirarlo su di morale - aveva detto lei, commentando la carriera del pilota -. Era questo il mio ruolo più importante. Il nostro rapporto non è mai cambiato particolarmente. Quando però il tuo compagno si realizza professionalmente, è una felicità per la coppia. Ho sempre avuto grande stima per lui. Vederlo felice mentre realizza i suoi sogni è una soddisfazione anche per me". E ora lo è ancor di più.