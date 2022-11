Cassano, veleno e insulti a Costacurta: "Spara solo cazz*** perché è amico di..."

08 novembre 2022 a

a

a

“Fagioli è meglio di Gavi, ma gliel'hanno detto a Costacurta che Gavi a 17 anni ha fatto l'esordio da titolare nella Spagna e da un anno e mezzo è titolare nella Spagna e nel Barcellona, ha due c****i così, ha una personalità impressionante e una qualità immensa”. Esplode ancora Antonio Cassano alla Bobo TV, stavolta il principale attaccato è l’ex difensore del Milan, Billy Costacurta, che oggi è opinionista per Sky e aveva esaltato le qualità del giocatore della Juve. “Xavi lo fa giocare titolare al posto di de Jong — continua Cassano — Fagioli e Miretti sono due ragazzi che adesso stanno giochicchiando, ma ancora non si vede niente perché un talento può fare anche 20′ e io dico ‘cavolo quello è un talento' come Gavi con l'Italia a San Siro, quello è un talento punto".

Ascolta "Maicosuel e Guidolin, un cucchiaio è per sempre" su Spreaker.

Cassano punge: “Costacurta dice c***e”

FantAntonio proprio non si dà pace, e rilancia: "Arriva Costacurta e inizia a dire, "è meglio", ma è meglio di cosa — prosegue il barese — Ha fatto bene queste due partite, ma io Fagioli e Miretti penso che possano crescere, Iling anche. La Juventus sta lavorando bene a livello giovanile, ma non sono talenti, non sono giocatori che possono essere campioni o fuoriclasse”. E ancora: “Questo invece (Costacurta, ndr) dice c***e su c**e per cosa, per essere ripreso per dargliela buona, perché è amico di qualche procuratore ecc. Costacurta cerca di non dire c***e”.

Juve, la verità sul gol di Danilo: un attimo prima che finisse in rete...

Cassano: “Da quanto Billy è in tv, non ha detto una cosa giusta”

Di fronte agli interventi di Vieri e Adani, che hanno sottolineato la differenza di gusti tra Cassano e Costacurta ("Magari a Billy Fagioli e Miretti piacciono di più"), l'ex attaccante barese non ha indietreggiato di un millimetro: "Io da quando lui è in televisione non mi ricordo mai che ha detto una cosa sensata, di un giocatore o di un’opinione — ha concluso, tuonando — Sta lì, con le mani così. ‘No, ma, sai…' ogni tanto viene fuori con ste sparate e dice c***e. Puoi dire delle robe allucinanti, folli. Hai visto 3 partite di Fagioli e 3 di Miretti, quello invece è un anno e mezzo che dà spettacolo e tu dici che quello è più forte di quell'altro, ma è follia. Allora io dico, caro Sky, io sono fortunato ad avere Lele qua. Quando c**o vi svegliate ad avere quei personaggi lì, continuate così".