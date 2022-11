Milan spuntato, 0-0 contro Cremonese: il Napoli vola a +8

08 novembre 2022 a

Un Milan spuntato non va oltre lo 0-0 in casa della Cremonese, nell'anticipo della 14/a giornata di Serie A. I rossoneri scivolano così a -8 in classifica dal Napoli capolista, quando manca una sola partita alla sosta in vista del Mondiale. Punto prezioso per i grigiorossi di Cremona che restano però ancora terzultimi in piena zona retrocessione. La squadra di Alvini è l'unica squadra della Serie A senza vittorie. Delusione in casa Milan, che ha pagato a carissimo prezzo l'assenza per squalifica di Giroud. Il bomber francese nelle ultime giornate è stato decisivo con i suoi gol e chi lo ha sostituito questa sera, Origi prima e Rebic poi, non è stato altrettanto efficace. Migliore in campo il portiere della Cremonese Carnesecchi, autore di una serie di interventi decisivi soprattutto nel primo tempo.

Nel Milan, Pioli cambia diversi uomini e anche il modulo passando a un indedito 3-4-1-2: in difesa spazio all'esordiente Thiaw al fianco di Kjaer e Tomori; Junior Messias e Ballo-Touré sulle fasce a metà campo, mentre sulla trequarti Brahim Diaz schierato alle spalle di Rebic e Origi. Il tecnico rossonero lascia così Leao in panchina, mentre sono squalificati Giroud ed Hernandez. Nella Cremonese, Alvini si affida al duo composto da Meité e Felix alle spalle di Ciofani. Okereke in panchina.

In uno stadio Zini vestito a festa, il Milan come prevedibile prende subito in mano le redini del gioco costringendo la Cremonese a rintanarsi nella propria metà campo. Pressing alto della squadra di Pioli nel tentativo di giocare la palla sempre nei pressi dell'area avversaria. Dopo venti minuti di sostanziale equilibrio, il Milan inizia a premere con maggior decisione e sfiora per la prima volta il vantaggio con Diaz che in mezzo all'area avversaria non riesce a deviare un cross basso di Messias dalla destra. Poco prima della mezzora si vede anche Origi, servito in profondità da Rebic, fermato in uscita da Carnesecchi. Il portiere grigiorosso si supera poi con una super parata acrobatica, su colpo di testa di Thiaw su calcio d'angolo. Prima dell'intervallo ancora un super Carnesecchi si oppone da campione a un sinistro potente di Messias. Per i grigiorossi da segnalare soltanto un tentativo iniziale di Felix che prova a sorprendere Tatarusanu con un pallonetto, senza successo.

Nel secondo tempo, il Milan continua ad attaccare fino a trovare la rete del possibile vantaggio con Origi. L'arbitro però annulla tutto per fuorigioco dopo un check con il Var. Dopo circa un'ora termina la partita del belga, al suo posto Pioli manda in campo Leao. Dentro anche Kalulu per Thiaw. I campioni d'Italia continuano a spingere senza soluzione di continuità, ma la porta della Cremonese sembra essere stregata per via del solito Carnesecchi. Il portiere grigiorosso si oppone ancora con un ottimo riflesso ad un tirocross velenoso di Leao per Messias. Di tanto in tanto prova a farsi vedere anche la Cremonese, in particolare con le sgasate del neo entrato Okereke. Ma Tatarusanu di fatto è inoperoso. A circa venti dalla fine, Pioli si gioca anche la carta De Ketelaere al posto di Diaz. Nel finale dentro pure il giovane bomber Lazetic per Rebic, per dare maggior forza all'attacco. E' proprio suo l'ultimo vero tentativo con un sinistro alto sopra la traversa. I rossoneri si producono in un forcing incessante, ma il muro difensivo eretto dai ragazzi di Alvini resiste fino a conquistare un punto prezioso più per il morale che per la classifica.