Mercedes, "ecco la talpa di Toto Wolff: "un terremoto in Formula 1

10 novembre 2022 a

a

a

“Il budget cap? Ci sono state informazioni rilasciate in anticipo che noi non avevamo e che in realtà aveva solo una squadra”. Così ha dichiarato Helmut Marko, lanciando la stoccata contro alla Mercedes. Il consigliere del team di Milton Keynes lo ha fatto parlando ai microfoni dell'emittente tedesca Rtl, facendo riferimento al fatto che la scuderia di Stoccarda, che, a suo dire, sembrava già essere a conoscenza dell'irregolarità nei conti 2021, prima ancora della Red Bull e che la Federazione ufficializzasse lo sforamento del tetto spese.

“È strano: un dipendente della Mercedes è passato alla Fia, ha lavorato su questi documenti per il tetto dei costi alla Mercedes e poi è stato incaricato di controllarli alla Fia”, ha detto ancora Marko. Che poi aggiunge: “A nostro avviso, c'è sicuramente una violazione della conformità o almeno un'indicazione di violazione della conformità. L'intera faccenda non torna"

Red Bull, penalità-farsa. Voce-terremoto: "Chi c'è dietro"

Riemerge il nome di Shaila-Ann Rao

Il nome a cui Marko fa riferimento è Shaila-Ann Rao, l’ex braccio destro di Toto Wolff in Mercedes, che dallo scorso maggio è stata nominata segretario generale per il Motorsport ad interim della Federazione internazionale al posto di Peter Bayer, e che dunque ricopre un ruolo di grande rilievo all'interno dell'organigramma federale. E non è la prima volta in questa stagione, che l'avvocato britannico viene accusato di essere una talpa della sua ex squadra all'interno della Fia: era già stata nominata durante la querelle sulla famosa direttiva anti-porpoising, introdotta dal GP di Spa. Il suo nome è venuto fuori più volte, e lei ha sempre rispedito le accuse al mittente. L'ultimo chiaro messaggio mandato dalla Fia a riguardo, però, non Ha convinto Helmut Marko e la Red Bull, che continuano ad avere dubbi su Shaila-Ann Rao e i suoi rapporti con la il team di Toto Wolff.

Ascolta "I 38 secondi di Felipe Massa" su Spreaker.