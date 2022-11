Inter, Lautaro Martinez nella bufera: foto-choc dopo la Juve

09 novembre 2022 a

a

a

Forte dentro l’area, ma questa volta Lautaro Martinez ha sbagliato il tempismo. Dopo la sconfitta di Torino contro la Juve, infatti, l’argentino ha fatto un salto in discoteca per festeggiare i 27 anni della sua compagna, la connazionale Agustina Gangolfo. Della serie: l’amore sopra ogni cosa. Seppur l’Inter non abbia apprezzato il gesto della sua punta, che invece di tornare a casa e rimurginare sulla brutta prestazione dell’Allianz, ha preferito mettere il tutto da parte con un cocktail e qualche ballata a suon di musica house-reggaeton.

Pazza Inter al Franchi: si fa rimontare e la vince al 95'

Lautaro, festa in un noto locale di parco Sempione

Lautaro ha partecipato la presenza in un noto locale in zona Parco Sempione, in pieno centro milanese, ma alla società nerazzurra non sono piaciute le foto e i video finite sui social. L'attaccante argentino è stato così richiamato all'ordine martedì alla Pinetina, come riportato in un articolo del Corriere dello Sport, mentre sembra scongiurata la multa. Questa sera l’impegno casalingo contro il Bologna a San Siro, per cercare di rifarsi alla brutta prestazione di Torino e rosicchiare qualche punto al Milan, dopo il brutto pari di martedì sera contro la Cremonese.

Inter, missione compiuta: asfaltato il Plzen, nerazzurri agli ottavi

Inter, serve la reazione con il Bologna

A Milano, sponda nerazzurra, non si respira comunque una buona aria dopo il k.o. di Torino. Le parole di Beppe Marotta, a.d. del club di via della Liberazione, sanno quasi di sentenza per Simone Inzaghi: “Con la Juve sconfitta meritata, abbiamo preso 19 gol, di cui 16 in trasferta con 4 sconfitte, siamo l’Inter e non siamo abituati a questi numeri, serve un’analisi approfondita”. Che siano le ultime due partite per l’ex tecnico della Lazio, prima di optare per un cambio nella pausa Nazionali? Chissà, Roberto de Zerbi è ancora libero, ma in casa nerazzurra sono tutti concentrati per conquistare una vittoria questa sera contro il Bologna.