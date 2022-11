"La notte maledetta di Martin Palermo": ascolta la puntata di "Sfighe"

13 novembre 2022 a

a

a

"Sfighe", il podcast di Andrea Tempestini. Ecco "Il brutto caso Martin Palermo", la settima puntata, dedicata al giocatore argentino protagonista di eventi sfortunato rimasto nella storia del calcio.



El loco, El titan ma soprattutto El optimista del gol, l'ottimista del gol. Ovvero, Martin Palermo: una leggenda in Argentina, quello che ha sbagliato tre rigori in una sola partita nel resto del mondo. La storia della notte maledetta del bomber che non ha paura. O meglio, che non ha quasi mai paura...

Ascolta "La notte maledetta di Martin Palermo" su Spreaker.