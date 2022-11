Arturo Vidal "marcissimo": festa scatenata, come lo sorreggono

15 novembre 2022 a

Le vittorie delle Copa Libertadores e della Copa do Brasile, le ha celebrate come meglio non ha potuto. Arturo Vidal era visibilmente ubriaco alla festa del Flamengo, andata di scena qualche giorno dopo i trionfi per via delle elezioni e dal secondo turno delle presidenziali. Una volta ricevuto il via libera, sono caduti tutti i freni inibitori per i giocatori rossoneri del club brasiliano. I video e le foto che ritraggono il calciatore ex Inter e Juve, però, sono divenuti virali per le condizioni del centrocampista. Vidal era visibilmente alterato, sembrava facesse fatica a reggersi in piedi da solo (ci sono membri dello staff accanto a lui che lo sorreggono). E quando ha provato a salire a cavalcioni della ringhiera del pullman, è stato cinturato da uno degli uomini e trattenuto.

Il sorso e lo sputo

La scena clou, però, è stata un'altra. A Vidal, che ha gli occhi semichiusi, si avvicina una persona che per scherzo gli porge una bottiglietta d'acqua. "King" Arturo è stato allo scherzo, ha fatto un sorso della bibita, l’ha trattenuta in bocca per qualche secondo poi l’ha sputata senza ritegno. Ma non è finita qui. Vidal ha preso in pugno il microfono e parlato ai tifosi, dettato il ritmo, cantato, osannato e invocato, salutato e lasciatosi andare. È anche andato su di giri, dando un buffetto all'uomo della security che lo ha tenuto ben saldo, quasi lo ha rimprovera per tutta quella premura che ritiene eccessiva. E nel mentre, qualche giocatore si è lasciato andare ad alcune frasi di troppo. Una rivolta al Real Madrid, prossimo avversario al Mondiale per Club: "Vi romperemo il c…”.