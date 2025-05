Merano, la sindaca rifiuta il tricolore: esplode la polemica

A fare eco al senatore di Forza Italia, anche Christian Bianchi: "Grave atto nei confronti di tutti gli italiani di Merano da parte della neosindaca di Merano Zeller. Tutti i meranesi di lingua italiana di Merano che l'hanno votata, spero si rendano conto della considerazione che lei ha nei loro confronti. Possiamo solo immaginare quale sarà l'attenzione nei loro confronti durante il suo mandato. Solidarietà e vicinanza all'ex sindaco Dal Medico, costretto ad assistere a una successione certamente poco degna per una città così importante".

D'altronde il filmato non lascia spazio a dubbi: al momento della proclamazione dell'elezione e della consegna delle chiavi della città da parte di Dal Medico, Zeller ha indossato e poi tolto vistosamente dopo pochi secondi la fascia tricolore che i primi cittadini devono indossare per legge in occasione di eventi pubblici ufficiali. Lo stesso Dal Medico appare sbigottito. In ogni caso sia in Trentino sia in Alto Adige una legge regionale permette ai sindaci, in aggiunta ma non in sostituzione della fascia tricolore, anche l’uso di un medaglione con lo stemma del Comune. In aggiunta però...