Superbike, pioggia di Prosecco sul musulmano: sul podio finisce in disgrazia

Nell’ultimo appuntamento Superbike in Indonesia, è stato un dominio di Toprak Razgatioglu. Il pilota turco della Yamaha, campione 2021, ha vinto tutte e tre le gare di stagione. Sul podio con lui anche Alvaro Bautista, fresco campione di quest’anno con la Ducati. Un 2022 da incorniciare, insomma, per il pilota della Ducati. Stappa il Prosecco, che sostituisce lo champagne che si vede in Formula 1 nella MotoGP, ma celebrando il suo titolo lo spruzza addosso al pilota turco, che è musulmano osservante e non beve alcolici. E nel retro podio, lo stesso Razgatioglu si è arrabbiato, e non poco.

Razgatioglu: “Bautista non ha portato rispetto” - "Va bene festeggiare col Prosecco, ma lui mi ha seguito — ha detto il pilota della Yamaha — Non capisco il motivo, visto che io sono musulmano e non festeggio con lo spumante solitamente. Inoltre, siamo in un Paese musulmano. Non ha avuto rispetto. Successivamente ha chiesto scusa, però deve portare rispetto”.



Poi Razgatioglu ha rincarato la dose: "Non tocco alcol, lui mi ha inseguito — ha aggiunto — Deve portare rispetto. Ho parlato con Rea e gli ho chiesto se avrebbe festeggiato e mi ha detto di no. Accetto le scuse di Bautista, ma così non va bene. Non l'ho capito. Mi sta bene che abbia aperto il Prosecco ma non che mi abbia seguito per spruzzarmi”.

