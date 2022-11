Qatar 2022, "una squadra subito esclusa": la pazza voce travolge i Mondiali

18 novembre 2022 a

Manca poco al match di questa domenica alle 17 che darà avvio al Mondiale tra Qatar ed Ecuador, e già scatta l’ipotesi corruzione. Tutto è partito da un tweet scritto da un tale Amjad Taha, che dovrebbe essere direttore del British Middle East Centre for Studies and Research, vantano più di 430 mila follower sui social. Così recita il suo post: “Esclusivo: il Qatar ha corrotto otto giocatori ecuadoriani con 7,4 milioni di dollari per farli perdere il primo tempo (1-0 al 2° tempo) — è scritto nel breve testo — Lo hanno confermato cinque addetti del Qatar e dell’Ecuador . Speriamo sia falso. Speriamo che la condivisione di questo possa influenzare il risultato. Il mondo dovrebbe opporsi alla corruzione della FIFA”.

Qatar-Ecuador finisce 1-0? Fake news grande

Quella della tangente ai giocatori dell’Ecuador sembra un’enormità, comunque. Che arriverebbe in modo da fare bella figura nel match di inaugurazione, sapendo di non avere una Nazionale di primo piano nel calcio mondiale. Dal tweet inoltre traspaiono poi toni apodittici: non si parla di tentativo di corruzione, ma illecito già compiuto. La partita dovrebbe finire 1-0 con gol dei padroni di casa nel secondo tempo: pur essendo un problema serio e reale quello delle partite truccate, al momento non abbiamo conferme o meno di questo presunto atto di corruzione, e chissà se ne avremo.

La risposta di tal Haha: “Notizie per creare scompiglio e basta”

Ma i tweet che arrivano sembrano una fake news costruita ad arte, considerato i toni perentori e sin troppo sicuri di tale Taha. Che ha portato qualche risposta polemica, come quella di tal Ramun Jash: “Non sorprende che tutto questo stia venendo fuori nel momento attuale — ha scritto — Molti attori di pubbliche relazioni nel Golfo si sono allineati con l’obiettivo di creare una pubblicità negativa attorno a questa coppa del mondo ed offuscare il Qatar. Come professionista delle pubbliche relazioni, non è difficile capire ciò”. E ancora: “Non sto dicendo che il Qatar avesse ragione o torto con le sue azioni in passato — ha concluso Haha — Ma certe notizie che stanno uscendo in questi giorni sembrano un’agenda per creare scompiglio attorno a questo torneo. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, tutti allineati con questa visione. E non sono nemmeno di quella regione”.



