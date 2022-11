Qatar 2022, "e i soldi?": rissa allo stadio, chi fa impazzire gli emiri

20 novembre 2022 a

Alla vigilia della partita di esordio del Mondiale di Qatar 2022 un tweet di un giornalista britannico-bahreinita aveva alimentato una teoria del complotto sui padroni di casa, che avrebbero “comprato” la vittoria contro l’Ecuador. Il campo ha detto tutt’altro, con i sudamericani che hanno completamente dominato e asfaltato il Qatar: fin dai primi minuti è stato chiaro che non ci sarebbe stata partita.

E infatti l’Ecuador l’ha messa in ghiaccio già nel primo tempo, concluso comodamente sul 2-0. Troppa la differenza tecnica con i padroni di casa, con i tifosi che hanno manifestato la propria delusione: evidentemente si aspettavano qualcosa di meglio dalla partita d’esordio del Mondiale. Sugli spalti si è verificato qualche momento di tensione a causa di un tifoso dell’Ecuador che ha goliardicamente provocato gli emiri che sedevano qualche fila dietro di lui. Il tifoso ha infatti iniziato a fare il segno dei soldi, come a dire “dove sono? Non dovevate comprarvi la vittoria?”.

Un qatariota è caduto con tutte le scarpe nella provocazione e gli ha risposto in maniera rabbiosa e minacciosa: di sicuro gli ha intimato di stare zitto, il resto appare poco chiaro. Fatto sta che il tifoso dell’Ecuador è rimasto sorpreso da tale reazione e ha invitato tutti a mantenere la calma, dato che il suo era uno scherzo, una provocazione goliardica.