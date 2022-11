Qatar 2022, "chi vince il Mondiale": la soffiata dell'algoritmo

21 novembre 2022 a

Chi è la favorita di questi Mondiali? L’algoritmo elaborato da Opta Analyst offre una visione completa sulle 32 nazionali presenti in Qatar e ha stilato una classifica finale in termini di probabilità di vittoria. Non c’è l’Italia come quattro anni fa, ma ci sono le altre. E in particolare sono tre le Nazionali favorite secondo il calcolo: Brasile, Argentina e Francia. I verdeoro, dall'alto dei loro cinque titoli mondiali e con una Nazionale che ha una infinita quantità di fuoriclasse sotto l'ala protettrice di Neymar, sono gli indiscussi favoriti per alzare nel cielo qatariota la loro sesta Coppa del Mondo. La probabilità di vittoria è data al 16,3%.

Le percentuali di Argentina e Francia

L'Argentina di Leo Messi altra pura candidata al successo. L’Albiceleste insegue subito, con un 13,1% di possibilità di successo che darebbe alla "Pulce” l'ultimo acuto in Nazionale prima del saluto conclusivo. La terza incomoda è la Francia di Kylian Mbappé, che però deve fare a meno del bomber Karim Benzema. La Nazionale attuale Campione del Mondo in carica, ricca di talenti e qualità che non dovrebbe avere difficoltà nell'approcciarsi fino alle semifinali. Calcoli, algoritmi, conteggi su statistiche e dati oggettivi. Ma il calcio è anche sogno e il Mondiale è il più grande in assoluto, per tutti. Anche per Arabia Saudita e Costa Rica, le uniche due Nazionali alle quali il computer ha dato una percentuale di successo pari allo zero perfetto. La Germania, inserita nel Gruppo E, parte con una percentuale del 7%, un punto in meno rispetto all’8% della Spagna di Luis Enrique.