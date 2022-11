Il figlio di Weah fa sognare gli Usa, ma Bale strappa il pareggio: Usa-Galles 1-1

21 novembre 2022 a





Un gol e un punto a testa per iniziare il Mondiale. Finisce 1-1 il match tra Stati Uniti e Galles, gara valida per la prima giornata del girone B. Un gol per tempo, alla rete di Weah ha risposto Gareth Bale, su calcio di rigore.

Buona prova da parte degli USA nella prima frazione, da applausi la reazione della nazionale gallese in un secondo tempo carico di emozioni: un punto a testa, le due squadre molto probabilmente si giocheranno il secondo slot per andare agli ottavi di finale. Entrambe torneranno in campo venerdi': gli statunitensi sfideranno l'Inghilterra - reduce dal successo per 6-2 all'esordio - mentre Ramsey e compagni se la vedranno con l'Iran, gia' a rischio eliminazione.

L'approccio determinato da parte degli Stati Uniti si e' visto gia' dalla formazione iniziale, un 4-3-3 super offensivo con Pulisic e Weah a supporto di Sargent. E la prima vera occasione del match e' stata firmata proprio dal numero 24: prima Rodon ha rischiato l'autorete di testa, sul rimpallo Sargent da due passi ha colpito il palo esterno della porta difesa da Hennessey.