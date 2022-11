Qatar 2022, la Francia travolge l'Australia con Giroud e Rabiot

22 novembre 2022 a

Dieci minuti di paura, poi è grande Francia: i Bleus travolgono l'Australia 4-1 nel debutto ai Mondiali di Qatar 2022 trascinati dagli italiani Giroud (due gol) e Rabiot (un gol e un assist). Una grande dimostrazione di forza per la squadra guidata dal ct Deschamps, nonostante le assenze forzate di big come Pogba, Benzema, Kanté, Nkunku e Maignan, tutti costretti a restare a casa.



Dopo l'iniziale vantaggio di Goodwin che illude i Socceroos, e un altro grosso spavento, i francesi replicano con i gol numero 50 e 51 in nazionale del milanista Giroud (raggiunto Thierry Henry in vetta alla classifica all-time), con lo juventino Rabiot e con il solito scatenato Mbappé, oltre a un Theo Hernandez entrato bene in campo per sostituire il fratello Lucas infortunato. Una Francia che mette subito una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi di finale, prima nel girone davanti a Danimarca e Tunisia che hanno pareggiato 0-0 nel pomeriggio. Nella prossima partita, Rabiot e compagni proveranno a staccare matematicamente il pass con una giornata di anticipo affrontando la Danimarca. Impressionante la prova di forza dei campioni del Mondo, anche se l'Australia in questa edizione dei Mondiali è apparsa poca cosa.



I gol: al 27' Rabiot pareggia con un bellissimo colpo di testa su cross di Theo. Cinque minuto dopo si ribalta il risultato con Giroud su assist dello scatenato Rabiot. Dopo le occasionissime di Giroud, Dembélé, Griezmann e Mbappé, l'Australia chiude il primo tempo sfiorando il pareggio con il palo di Irvine. La ripresa è dominio dei Galletti: Giroud sfiora il tris in rovesciata, al 68' si sblocca lo scatenato Mbappé di testa, su cross dalla destra di Dembelé. Poi la star del Psg serve a Giroud la palla del poker. Chapeau.