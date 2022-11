Qatar 2022, Germania kaputt: disastro con il Giappone

23 novembre 2022 a

Il Mondiale delle sorprese. Il Giappone ha battuto la Germania 2-1 in rimonta, in un incontro del Girone E dei Mondiali in corso in Qatar. Al rigore di Gundogan segnato al 33’ del primo tempo, gli asiatici hanno risposto con Doan al 30’ e Asano al 38’ della ripresa. Un tonfo quello dei tedeschi che di fatto è simile a quello raccolto dall'Argentina contro l'Arabia. Il vantaggio su rigore, la partita non chiusa e poi il ribaltone subito in pochi minuti.

Ci sono similitudini tra le due sconfitte clamorose di questi Mondiali in corso in Qatar, quella dell’Argentina con l’Arabia Saudita e della Germania contro il Giappone. A partire dal risultato, un 2-1 che mette a rischio il prosieguo in questo torneo per due delle superpotenze del calcio mondiale.

Quello del Giappone contro la Germania è il primo successo in assoluto, nei precedenti tra le due squadre. Si erano infatti incrociate due volte, sempre in amichevole: una volta nel 2004, con il netto 3-0 a favore dei tedeschi, la seconda nel 2006 terminata 2-2. Insomma questo mondiale riserva delle grandi sorprese. Le piccole che mettono in grande difficoltà le big. E di sicuro ne vedremo delle belle quando inizierà la fase del dentro o fuori. Potrebbe esserci qualche vittima illustre già agli ottavi di finale. E un po' torna in mente quel mondiale del 2022 quando la Corea del Sud arrivò in semifinale.