Qatar 2022, Svizzera-Camerun 1-0: Embolo gol, perché non esulta

24 novembre 2022 a

a

a

Con ogni probabilità è la prima volta nella storia del Mondiale: Breel Embolo segna l'1-0 con cui la Svizzera batte il Camerun. Appena la palla entra, accenna a uno scatto poi si blocca, portandosi prima le mani al volto e poi allargando le braccia in segno di scusa. Una scena ben nota, soprattutto negli stadi italiani, quando qualche giocatore segna alla sua ex squadra. Una forma di rispetto per i tifosi decisamente più insolita in un Mondiale.

Leo Messi, il dramma-Argentina? "Colpa della maledizione di Maradona"

Ma Qatar 2022 è torneo decisamente bizzarro, sotto tutti i punti di vista. E molto moderno, perché la Svizzera multietnica è (da tempo) simbolo della "nuova Europa" fatta di immigrazione, seconde generazioni, integrazione pallonara. Presto svelato l'arcano, dunque: Embolo è effettivamente un "ex" del Camerun, essendo nato a Yaoundé nel 1997 ed essendo arrivato in Svizzera con mamma e fratello solo nel 2003, scegliendo poi la cittadinanza elvetica nel 2014. Da qui, l'esultanza abortita (anche se dopo qualche secondo ha festeggiato con tutti i compagni).

Il momento clou arriva al 48', su assist del veterano Shaqiri, ex Inter. Embolo gira in porta e batte il portiere degli africani Onana. La partita ha visto un primo tempo in cui i Leoni Indomabili hanno avuto le migliori occasioni con Ekambi e Hongla, mentre gli elvetici si sono resi pericolosi solo con Akanji su palla inattiva.

Alcol allo stadio? Per il tifoso in Qatar finisce male: cosa lo ha tradito | Video

Nella ripresa, trovato subito il vantaggio la Svizzera ha giocato meglio sfiorando anche a più riprese il raddoppio con Vargas e Seferovic. Il Camerun con orgoglio ha provato fino alla fine a pareggiare, ma ha fallito le due chance più ghiotte con Choupo-Moting e con il napoletano Anguissa. Nella classifica del Girone G, la Svizzera sale così a 3 punti in attesa del debutto di Brasile e Serbia, questa sera.