Qatar 2022, "cosa si è messo in bocca Ronaldo", il video diventa un caso

27 novembre 2022 a

Scoppia il caso su Cristiano Ronaldo. Il giocatore del Portogallo è stato sorpreso dalle telecamere a mangiare qualcosa in campo durante la partita con il Ghana. Nelle immagini che hanno fatto il giro del mondo, Ronaldo raccoglie qualcosa dai pantaloni per poi masticare.

Il tutto in pochissimi secondi. Ma l'occhio attento delle telecamere ha immortalato il momento e ora sul web si scatenano le ipotesi. Cosa ha davvero messo in bocca Cristiano Ronaldo? Secondo la federazione portoghese il giocatore avrebbe preso una gomma da masticare. Ma nelle immagini non si vede Ronaldo scartare la gomma.

Quindi il sospetto è che si possa trattare d'altro. Un'altra spiegazione potrebbe essere nell'abilità di Ronaldo di scartare la gomma all'interno dei pantaloncini per metterla poi in bocca. Ma questa è davvero un'ipotesi piuttosto azzardata. Di sicuro il video sta facendo parecchio discutere e le polemiche non si spegneranno tanto in fretta. Ma di certo Ronaldo ha già lasciato il segno su questo mondiale. Realizzando il gol col Ghana è diventato il primo giocatore a segnare in ben 5 edizioni diverse di un campionato del mondo. Un record assoluto che fa entrare Cristiano nella storia della Coppa del Mondo. Con buona pace dei suoi detrattori...