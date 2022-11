Qatar 2022, il fallimento del Belgio "italiano": ultima spiaggia con la Croazia

28 novembre 2022 a

a

a

Per il Belgio è arrivata domenica una sconfitta che fa male con il Marocco. Giovedì l’ultima partita del girone contro la Croazia, che sarà decisiva alla fine della qualificazione o meno ai Mondiali. Sarà importante vedere anche come reagiranno alcuni nostri Serie A: Romelu Lukaku, che, dopo l’infortunio, domenica ha giocato un 15’ e non vuole che il suo viaggio in Qatar sia a vuoto; poi Charles de Kaetelaere, che ha esordito anche lui contro il Marocco. Anche lui 15’ provando a stropicciare il risultato di una partita rognosa: niente da fare, il suo ingresso non si è staccato granché dagli incompiuti passaggi rossoneri. Serve una scossa in tutto il gruppo del c.t. Roberto Martinez, anche da parte dei giocatori di Inter e Milan, per evitare una eliminazione che avrebbe del clamoroso.

Pazzo Camerun-Serbia: doppia rimonta, un finale incredibile

Croazia, occhio a un super Perisic

L'appuntamento di Al Rayyan, giovedì, sarà dunque la prova del fuoco. La coscia non dà più problemi e il gigante Romelu è atteso al varco, così come De Kaetelaere, che finora non ha brillato col suo Milan. La Croazia — vincitrice domenica 4-1 contro il Canada - attende un Belgio che vive sentimenti diversi: sarà tutt’altro che uno spareggio per il primo posto, dove il rampante Perisic — ex nerazzurro come Luakaku - potrebbe far molto male. Il miglior Lukaku, quello che in nazionale, non stecca praticamente mai: 13 gol nelle precedenti 14 presenze, per portare la sua Nazionale, in difficoltà, ai Mondiali, al di fuori degli infortuni fisici e di una forma non al top. L’appuntamento è per giovedì alle 16 italiane.