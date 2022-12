Juventus, un'altra bomba: la Uefa ha aperto un'inchiesta

01 dicembre 2022 a

a

a

Anche la Uefa si muove nei confronti della Juventus. "La Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa (Cfcb) ha aperto oggi un’indagine formale sulla Juventus per potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul Fair Play Finanziario - si legge in una nota -. L’indagine si concentrerà sulle presunte violazioni finanziarie che sono state recentemente rese pubbliche a seguito del procedimento condotto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) e dalla Procura di Torino".

Insomma dopo la richiesta di rinvio a giudizio per dodici dirigenti della Juve, tra cui anche l'ormai ex presidente Andrea Agnelli, un'altra tegola si abbatte sui bianconeri. La società sta vivendo un momento difficilissimo e in qualche intercettazione questa crisi è stata paragonata a quella di Calciopoli. La Juve ora dovrà rispondere su diversi fronti, quello dei magistrati con l'inchiesta in corso, quello della prcura federale che ha cominciato a muoversi e ora quello della Uefa che ha acceso i fari sul fai play finanziario. I bianconeri rischiano grosso, soprattutto sotto il prfilo sportivo: dal blocco del mercato a sanzioni o penalizzazioni in classifica fino alla retrocessione. Ma il vero colpo duro è stata la richiesta di rinvio a giudizio. Una strana coincidenza che ha accompagnato il passo indietro di Agnelli di qualche giorno fa.