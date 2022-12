Messi e Scaloni intercettati: "biscotto" in Argentina-Polonia?

02 dicembre 2022 a

Tra Argentina e Messico, si sa, non scorre buon sangue. E le immagini che ce lo dimostrano in questo Mondiale sono diverse: la rissa tra esponenti delle due tifoserie fuori dallo stadio, Messi che danza su una presunta maglia del Messico, e ora un siparietto tra la stessa Pulce e il c.t. albiceleste, Scaloni.

Sul 2-0 a favore dell'Albiceleste, i due si sono avvicinati e l’ex capitano del Barcellona — secondo quanto riportato dalla televisione argentina TyC Sport — sembra aver chiesto al tecnico il risultato del match tra Messico e Arabia Saudita, che si stava giocando in contemporanea con la sfida dell’Argentina. Scaloni così si è alzato dalla panchina e ha detto: "2-0".

“Ne facciamo uno in più”

In quel momento, la nazionale messicana aveva bisogno di un gol in più per qualificarsi. Ecco così che a quel punto il botta e risposta tra Messi e Scaloni si è fatto fitto, con il tecnico che è sembrato dire: "Non ne vogliono più, ne facciamo uno in più e restano fuori". Parole che stanno già facendo il giro del web, scatenando le reazioni dei tifosi messicani. E alla fine la nazionale di Martino — pur arrivando a pari punti con la Polonia — è stata infatti costretta a dire addio al Mondiale.